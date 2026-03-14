كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الغارات التي استهدفت جزيرة خرج الإيرانية طالت مخازن تحتوي على ألغام بحرية وصواريخ إيرانية، في إطار العمليات المرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن إيران استخدمت جزيرة خرج الواقعة في الخليج العربي للمساعدة في حجب ممرات الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.