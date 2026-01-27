إعلان

قطع المياه عن مدينة أشمون غدًا لمدة 7 ساعات

كتب : أحمد الباهي

11:31 ص 27/01/2026

قطع مياه الشرب

المنوفية – أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه غدًا الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 عن مدينة أشمون، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي في إطار تنفيذ أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات، بما يضمن تحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، ومسؤولي الهيئات الحكومية، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة في الموعد المحدد.

