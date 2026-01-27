بالأسماء.. محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات على مستوى الأحياء

أصدر د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة نقل اللواء منال محمد طه خليل السطوحي، من رئيس حي الزاوية الحمراء إلى رئيس حي المرج، وإسلام سيد إسماعيل السيد من رئيس حي المرج إلى رئيس حي الزاوية الحمراء، وأحمد عبدالخالق علي للقيام بأعمال رئيس حي الوايلي، ومحمد عبدالمؤمن محمد عبدالغني للقيام بأعمال رئيس حي بولاق أبو العلا، وتامر جمال محمد محمود للقيام بأعمال سكرتير حي بولاق أبو العلا.

وأكد محافظ القاهرة، وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.