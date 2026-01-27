إعلان

بالأسماء.. محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات على مستوى الأحياء

كتب : محمد نصار

01:03 م 27/01/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة نقل اللواء منال محمد طه خليل السطوحي، من رئيس حي الزاوية الحمراء إلى رئيس حي المرج، وإسلام سيد إسماعيل السيد من رئيس حي المرج إلى رئيس حي الزاوية الحمراء، وأحمد عبدالخالق علي للقيام بأعمال رئيس حي الوايلي، ومحمد عبدالمؤمن محمد عبدالغني للقيام بأعمال رئيس حي بولاق أبو العلا، وتامر جمال محمد محمود للقيام بأعمال سكرتير حي بولاق أبو العلا.

وأكد محافظ القاهرة، وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات حركة تنقلات بأحياء القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار عاجل من نادي سمارت بعد وفاة اللاعب لؤي رجب
رياضة محلية

قرار عاجل من نادي سمارت بعد وفاة اللاعب لؤي رجب
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
اقتصاد

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
رغم انتهاء الحفر.. السعودية تعلق العمل في مشروع "المكعب" العملاق
شئون عربية و دولية

رغم انتهاء الحفر.. السعودية تعلق العمل في مشروع "المكعب" العملاق
تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
زووم

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
"الأهلي رفض ينزل اللاعيبة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن إنصاف الفيفا لبيراميدز
رياضة محلية

"الأهلي رفض ينزل اللاعيبة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن إنصاف الفيفا لبيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية