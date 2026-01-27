رغم انتهاء الحفر.. السعودية تعلق العمل في مشروع "المكعب" العملاق

مصراوي

علقت المملكة العربية السعودية البناء المخطط لبرج ضخم على شكل مكعب في قلب مشروع تطوير وسط مدينة الرياض، في خطوة تأتي ضمن إعادة تقييم تمويل المشروع وجدواه، وفق أربعة مصادر مطلعة على الأمر تحدثت لرويترز.

يُعد برج "المكعب"، في مركز مشروع "مربع الرياض" الجديد، أحدث المشاريع الضخمة المبتكرة المرتبطة برؤية السعودية 2030 التي تم تقليصها أو تأجيلها مع خفض صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، لطموحاته للتركيز على إدارة التكاليف وأولويات الإنفاق.

وتحولت المملكة من الإنفاق الكبير على مشاريع مستقبلية هيمنت على رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030، مثل مشروع "ذا لاين" في نيوم، إلى مبادرات تعتبر أكثر إلحاحًا وربحية محتملة.

وتشمل المشاريع التي يتركز الاهتمام عليها حاليًا البنية التحتية لمعرض إكسبو العالمي 2030 وكأس العالم 2034، ومنطقة الدرعية الثقافية متعددة الاستخدامات بقيمة 60 مليار دولار، ومشروع السياحة الضخم "القدية"، وفق خمسة مصادر مطلعة على الأمر.

يعكس هذا التحول أيضًا الضغوط المالية المتزايدة مع استمرار أسعار النفط دون المستويات المطلوبة لتمويل أجندة التحول الطموحة.

تعليق العمل بعد الحفر والركائز

كان من المخطط أن يكون "المكعب" عبارة عن مكعب معدني بقياس 400 × 400 متر يحتوي على قبة مزودة بشاشة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي الأكبر على مستوى العالم، يمكن للزوار مشاهدتها من زقورة أو هيكل مدرج بارتفاع يزيد عن 300 متر داخله.

وقال المدير التنفيذي مايكل دايك خلال مؤتمر في الرياض ديسمبر الماضي: "عند دخولك المكعب، تدخل عالمًا آخر"، معترفًا بصعوبات تحقيق المشروع. وأضاف: "محاولة إيجاد حل لشيء لا يوجد اليوم، أمر صعب للغاية".

مستقبل المشروع أصبح الآن غير واضح، مع تعليق الأعمال بعد الحفر ووضع الركائز، وفق ثلاثة من المصادر تحدثت لرويترز. ومن المتوقع أن تستمر أعمال تطوير العقارات المحيطة، بحسب خمسة مصادر مطلعة على الخطط.

ذكرت رويترز في أكتوبر أن صندوق الاستثمارات العامة كان يغير استراتيجيته للتركيز على قطاعات مثل اللوجستيات والتعدين والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تعد بعوائد أفضل على المدى القريب، بعد خسارة بلغت 8 مليارات دولار في نهاية 2024 على استثمارات المشاريع الضخمة.

ويجري حاليًا مراجعة شاملة لعدة مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم الأسبوع الماضي: "نحن شفافون جدًا، ولن نتردد في القول أننا اضطررنا لتأجيل المشروع أو إعادة تحديد نطاقه"، دون ذكر مشروع محدد.

وعلى مدى عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت السعودية عن تأجيل غير محدد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 المزمع إقامتها في مشروع "تروجينا" ضمن نيوم، والذي واجه أيضًا تأخيرات.

ويعد "المكعب" أول مشروع في العاصمة السعودية يُعاد تقييمه من حيث الجدوى.

تم وصف الهيكل بأنه كبير بما يكفي لاستيعاب 20 مبنى إمباير ستيت، ويحتوي على نحو مليوني متر مربع من المساحات الداخلية، مما يجعله أكبر هيكل مبني منفرد على مستوى العالم.

تكلفة مشروع "مربع الرياض" الجديد

قدرت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" أن تكلفة منطقة "مربع الرياض" الجديدة تصل إلى نحو 50 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للأردن تقريبًا، مع مشاريع تم تكليفها حتى الآن بقيمة حوالي 100 مليون دولار.

وكان من المخطط الانتهاء من مشروع "مربع الرياض" بحلول 2030، لكنه الآن من المقرر الانتهاء منه بحلول 2040.

وكان الهدف من المشروع توفير 104,000 وحدة سكنية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 180 مليار ريال، وخلق 334,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030، وفق تقديرات سابقة للحكومة.