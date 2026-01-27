حجز محاكمة البلوجر أسماء إسماعيل بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام
كتب : أحمد عادل
12:55 م 27/01/2026
تعبيرية
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة البلوجر أسماء إسماعيل، المتهمة بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 16 فبراير للحكم.
وأحالت النيابة العامة البلوجر أسماء إسماعيل للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع، من خلال بث مقاطع فيديو خادشة على حسابها في "تيك توك".
