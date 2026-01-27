إعلان

حجز محاكمة البلوجر أسماء إسماعيل بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام

كتب : أحمد عادل

12:55 م 27/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- أحمد عادل:
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة البلوجر أسماء إسماعيل، المتهمة بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 16 فبراير للحكم.
وأحالت النيابة العامة البلوجر أسماء إسماعيل للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع، من خلال بث مقاطع فيديو خادشة على حسابها في "تيك توك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة البلوجر أسماء إسماعيل نشر محتوى خادش للحياء البلوجر أسماء إسماعيل النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تفعل هذا أثناء الرشح.. مكون طبيعي قد يسبب تآكل الجيوب الأنفية
نصائح طبية

لا تفعل هذا أثناء الرشح.. مكون طبيعي قد يسبب تآكل الجيوب الأنفية
شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع أسامة فيصل
رياضة محلية

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع أسامة فيصل

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
زووم

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
"معقول؟ ده انتوا نادي القرن".. شبانة يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي
رياضة محلية

"معقول؟ ده انتوا نادي القرن".. شبانة يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي
4 طرازات.. ما السيارات التي يتوقع أن تصنعها تويوتا في مصر؟
أخبار السيارات

4 طرازات.. ما السيارات التي يتوقع أن تصنعها تويوتا في مصر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية