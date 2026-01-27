كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ليعود إلى مستوياته القياسية، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4533 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5828 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6800 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7771 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241678 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.58% إلى نحو 5087 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.