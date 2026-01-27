إعلان

محافظ الدقهلية يتابع الحالة العامة للشوارع والميادين

كتب : رامي محمود

11:27 ص 27/01/2026
الدقهلية- رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حرصه على متابعة الحالة العامة للشوارع والميادين وأعمال النظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المتابعة تتم بشكل دوري لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن كافة الإجراءات تتم بالتنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وتابع المحافظ سير أعمال إزالة التعديات ضمن الموجة 28 لإزالة التعديات، مؤكدًا أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات على أملاك الدولة، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم مع الحفاظ على حقوق المواطنين، بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والأستاذ أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.

وأوضح مرزوق أن الحملات تهدف إلى تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مؤكدًا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز والنتائج المرجوة، كما شدد على ضرورة استمرار الحملات بصفة منتظمة، مع تقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم لفرق العمل، لضمان المحافظة على الانضباط العام والنظافة العامة على مستوى المحافظة.

