"رفعت قضية خلع".. عاطل يعتدي على زوجته بسلاح أبيض بالعجوزة

كتب : صابر المحلاوي

12:54 م 27/01/2026

عاطل يعتدي على زوجته بسلاح أبيض بالعجوزة - تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

انتقم عاطل من زوجته لإقامتها دعوى خلع ضده في العجوزة، فتعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابتها بعدة جروح.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا من السيدة المصابة، التي أكدت أن زوجها هو من اعتدى عليها، متسببًا في إصابتها بجروح متعددة.

وانتقلت قوة أمنية لمعاينة الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي، بينما تولت النيابة المختصة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتبين من خلال مناقشة الزوجة أن زوجها ارتكب الواقعة انتقامًا منها بعد إقامة دعوى خلع وتركها مسكن الزوجية بسبب تزايد الخلافات بينهما.

