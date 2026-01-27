تجديد حبس "عصابة الذهب" وإخلاء سبيل اثنين بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة المعارضات بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 13 متهماً من تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً، فيما أُخلي سبيل متهمين اثنين بعد أن سددا كفالة قدرها 4 ملايين جنيه (2 مليون جنيه لكل منهما).

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها حول عصابة استغلت تجارة الذهب والأحجار الكريمة للنصب على المواطنين، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين جمعوا نحو 180 مليون دولار من دولة الهند، وفَرّ بعضهم هارباً، كما وردوا ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول.

وأظهرت التحريات قيام العصابة بإيهام ضحاياهم باستثمار الأموال في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيمة أعلى من الحقيقة، مقابل منحهم أرباحاً أسبوعية تصاعدية، مع اشتراط استقطاب آخرين. ولإضفاء الشرعية على نشاطهم، أسسوا شركة واتخذوا مقراً بدائرة قسم شرطة الدقي للقاء العملاء والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت أجهزة الأمن في ضبط جميع أفراد العصابة، وبحوزتهم مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة، وأختام مزورة، وميزان ذهب مقلد، إضافة إلى إسطمبات شمعية لتحديد عيارات الذهب، قدرت قيمتها بنحو 30 مليون جنيه، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.

واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل التحقيقات لكشف كامل تفاصيل القضية وضبط أي متورطين آخرين.

