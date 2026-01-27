إعلان

الداخلية تضبط 124 ألف مخالفة مرورية و66 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:49 م 27/01/2026

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 124.746 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.406 سائقين، وتبين إيجابية 60 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة منهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 748 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وضبط المركبات من حيث الأمن والمتانة. وتم فحص 110 سائقين، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكم، والتحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

واتخذت الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لحملاتها في ضبط الانضباط المروري وتأمين الطرق.

