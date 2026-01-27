إزالة 36 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية تونس ومنطقة سيتي فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بإزالة عدد 36 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وذلك بقرية تونس ومنطقة "سيتي"، خلال أسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، وضمن فعاليات الموجة 28 لإزالة التعديات وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لكافة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد، مؤكدًا عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وتحقيق الانضباط.