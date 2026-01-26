15 رأسًا بالساعة.. تشغيل تجريبي لمجزر "موط" المطور بالداخلة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لمجزر "موط" نصف الآلي بمركز الداخلة، عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة التي نفذها جهاز تعمير المحافظة، ليكون بمثابة نقلة نوعية في منظومة الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء مطابقة للمعايير الدولية.

تكنولوجيا متطورة

أجرى المحافظ جولة تفقدية داخل المرفق، يرافقه الدكتور محمد عبد الجواد، مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي، مدير الطب البيطري، لمتابعة التجهيزات الحديثة التي تضمن جودة المنتج النهائي، حيث لم يقتصر التطوير على الجانب الإنشائي بل شمل تحديث الآليات التشغيلية ليعمل المجزر بنظام "نصف آلي"، مما يقلل التدخل البشري ويضمن نظافة المنتج منذ دخول الماشية وحتى وصولها للمستهلك.

سرعة وكفاءة

يتمتع المجزر المطور بطاقة ذبح عالية تتراوح بين 10 إلى 15 رأسًا في الساعة الواحدة، مما يضمن سرعة الإنجاز وتلبية احتياجات الجزارين والمواطنين بمركز الداخلة والقرى المجاورة.

ويأتي المشروع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير المجازر الحكومية بإشراف وزارة التنمية المحلية، بهدف القضاء على الذبح خارج السلخانة والحفاظ على البيئة من مخلفات الذبح العشوائي.

وكشف المحافظ في سياق متصل عن بشرى لأهالي مركز الخارجة، مؤكدًا البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة غدًا الثلاثاء، لتوسيع التغطية بمنظومة مجازر متطورة تلتزم بالمعايير الصحية، مشددًا على أن المحافظة تضع ملف "اللحوم الآمنة" على رأس الأولويات عبر الالتزام بضوابط التشغيل والصيانة لضمان استدامة الخدمة.