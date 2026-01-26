إعلان

15 رأسًا بالساعة.. تشغيل تجريبي لمجزر "موط" المطور بالداخلة

كتب : مصراوي

09:58 م 26/01/2026

مجزر مدينة موط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لمجزر "موط" نصف الآلي بمركز الداخلة، عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة التي نفذها جهاز تعمير المحافظة، ليكون بمثابة نقلة نوعية في منظومة الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء مطابقة للمعايير الدولية.

تكنولوجيا متطورة

أجرى المحافظ جولة تفقدية داخل المرفق، يرافقه الدكتور محمد عبد الجواد، مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي، مدير الطب البيطري، لمتابعة التجهيزات الحديثة التي تضمن جودة المنتج النهائي، حيث لم يقتصر التطوير على الجانب الإنشائي بل شمل تحديث الآليات التشغيلية ليعمل المجزر بنظام "نصف آلي"، مما يقلل التدخل البشري ويضمن نظافة المنتج منذ دخول الماشية وحتى وصولها للمستهلك.

سرعة وكفاءة

يتمتع المجزر المطور بطاقة ذبح عالية تتراوح بين 10 إلى 15 رأسًا في الساعة الواحدة، مما يضمن سرعة الإنجاز وتلبية احتياجات الجزارين والمواطنين بمركز الداخلة والقرى المجاورة.

ويأتي المشروع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير المجازر الحكومية بإشراف وزارة التنمية المحلية، بهدف القضاء على الذبح خارج السلخانة والحفاظ على البيئة من مخلفات الذبح العشوائي.

وكشف المحافظ في سياق متصل عن بشرى لأهالي مركز الخارجة، مؤكدًا البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة غدًا الثلاثاء، لتوسيع التغطية بمنظومة مجازر متطورة تلتزم بالمعايير الصحية، مشددًا على أن المحافظة تضع ملف "اللحوم الآمنة" على رأس الأولويات عبر الالتزام بضوابط التشغيل والصيانة لضمان استدامة الخدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موط مجزر موط الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء
مصراوى TV

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء
طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
أخبار المحافظات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
مصراوى TV

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
ترامب: حماس ساعدت في العثور على جثة آخر أسير وعليها نزع السلاح
شئون عربية و دولية

ترامب: حماس ساعدت في العثور على جثة آخر أسير وعليها نزع السلاح

مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
رياضة محلية

مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026