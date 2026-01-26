إعلان

نائب مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع انتظام تقديم الخدمات الطبية والإدارية

كتب : رضا السيد

12:47 م 26/01/2026
عقد الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع الإدارات الفنية بالفرع، لمناقشة مستجدات العمل داخل المنشآت الصحية ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية والإدارية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الانضباط المؤسسي.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة آليات العمل بكل إدارة والوقوف على مؤشرات الأداء الفعلية داخل المنشآت، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه فرق العمل على أرض الواقع وسبل التعامل معها لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة وسرعة الاستجابة لملاحظات المنتفعين.

كما تم بحث خطط التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وآليات قياس رضا المنتفعين والاستفادة من نتائجها في تطوير الأداء، إلى جانب متابعة الإجراءات الوقائية داخل المنشآت لضمان بيئة عمل آمنة وتقديم خدمة صحية مستقرة ومنتظمة.

وأكد نائب مدير الفرع على أهمية التكامل بين الإدارات المختلفة وتعزيز قنوات التواصل الداخلي بما ينعكس مباشرة على تحسين تجربة المنتفع ورفع كفاءة المنظومة الإدارية والطبية داخل المنشآت التابعة للفرع.

وطالب بضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة، واستمرار المتابعة الدورية لسير العمل داخل المنشآت، مع تكليف الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لدعم استقرار المنظومة الصحية وتعزيز ثقة المنتفعين في الخدمات المقدمة.

