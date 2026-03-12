ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.25 جنيه للشراء، و14.29 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.58 جنيه للشراء، بزيادة 1.47 جنيه، و139.26 جنيه للبيع، بزيادة 1.48 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.3 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و14.4 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 73.37 جنيه للشراء، بزيادة 78 قرشًا، و74.16 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 168.49 جنيه للشراء، بزيادة 1.61 جنيه، و171.34 جنيه للبيع، بزيادة 1.63 جنيه.