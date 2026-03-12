إعلان

ضبط 3 عناصر جنائية بسوهاج غسلوا 140 مليون جنيه من تجارة السلاح

كتب : علاء عمران

11:50 ص 12/03/2026

ضبط متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية بمحافظة سوهاج، لقيامهم بغسل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك استمراراً لجهود ملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.


وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بـ الصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية والعقارية، وشراء الأراضي الزراعية والسيارات، في محاولة للتمويه على حصيلة نشاطهم غير المشروع في تجارة السلاح والذخيرة بقلب سوهاج.

الصبغة الشرعية


وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 140 مليون جنيه تقريباً، حيث سعوا من خلال تلك الممتلكات إلى إضفاء الصبغة الشرعية على أموال "البارود"، وتم حصر ورصد كافة الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بمديرية أمن سوهاج.

اقرأ أيضا:


عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام عيار 18

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟

علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية محافظة سوهاج غسل الأموال تجارة السلاح قطاع مكافحة المخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري
رياضة محلية

أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
شئون عربية و دولية

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
شئون عربية و دولية

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا