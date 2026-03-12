نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية بمحافظة سوهاج، لقيامهم بغسل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك استمراراً لجهود ملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.



وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بـ الصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية والعقارية، وشراء الأراضي الزراعية والسيارات، في محاولة للتمويه على حصيلة نشاطهم غير المشروع في تجارة السلاح والذخيرة بقلب سوهاج.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 140 مليون جنيه تقريباً، حيث سعوا من خلال تلك الممتلكات إلى إضفاء الصبغة الشرعية على أموال "البارود"، وتم حصر ورصد كافة الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بمديرية أمن سوهاج.

