بمشاركة 20 جامعة.. ختام "ملتقى متطوعي التضامن" في الوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، ختام فعاليات "الملتقى الثاني لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات".

احتضنت قاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية الفعاليات، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، والأستاذ الدكتور رجب كامل نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من القيادات ووفود طلاب 20 جامعة مصرية.

مراسم الاحتفال

استهلت المراسم بعزف السلام الوطني، تلاه عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز المقومات التنموية والمشروعات القومية التي تزخر بها المحافظة، والمكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة.

خدمات متكاملة

ثمن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون البناء بين أجهزة المحافظة والجامعة والوزارة، مستعرضًا محاور عمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

أوضح العقبي أن الوحدات تقدم منظومة خدمات تشمل التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة لأسر الطلاب، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم، فضلًا عن إتاحة الخدمات البنكية وتنظيم الملتقيات التوظيفية لدمج الطلاب في سوق العمل.

تمكين الشباب

أكد المحافظ اهتمام الدولة الراسخ بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم كركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، معربًا عن تقديره للدور الحيوي لوزارة التضامن في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وجه الزملوط تحية شكر لوفود الجامعات المصرية المشاركة، مؤكدًا أن تواجدهم على أرض المحافظة يجسد معاني التواصل في العمل العام والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء.

حوار مفتوح

أدار المحافظ على هامش الفعاليات حوارًا مفتوحًا مع الطلاب المشاركين، تبادل خلاله الرؤى والأفكار مجيبًا على استفساراتهم ومناقشًا مقترحاتهم في أجواء تفاعلية.

اختتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية بين المحافظة والوزارة والجامعة، وتكريم نخبة من المتطوعين المتميزين، والتقاط الصور التذكارية مع الوفود المشاركة.