إعلان

افتتاح مركز جراحات الجهاز الهضمي بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ - صور

كتب : إسلام عمار

04:54 م 25/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احد الاماكن الطبية داخل المركز
  • عرض 8 صورة
    المحافظ خلال الافتتاح
  • عرض 8 صورة
    المحافظ يتفقد المركز
  • عرض 8 صورة
    المحافظ يستمع
  • عرض 8 صورة
    ساحات المركز
  • عرض 8 صورة
    المحافظ اثناء الافتتاح
  • عرض 8 صورة
    خلال تفقد المحافظ للمركز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مركز جراحات أورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، التي تأتي ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور هيثم محمد عبده، مدير مستشفى سيدي غازي، والدكتور أحمد السعدي، مدير وحدة الجهاز الهضمي.

كشف محافظ كفرالشيخ عن المركز يضم 42 سريرًا و20 غرفة مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متكاملة لمرضى جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، وتقليل فترات الانتظار، وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم.

أشار إلى أن المركز يضم تخصصات دقيقة تشمل جراحات الجهاز الهضمي للأطفال، ووحدة زرع الكبد، وعيادة الأشعة التداخلية، وحقن الأورام، ووحدة التأهيل النفسي، وقسم التغذية العلاجية، وعيادة علاج الألم، مؤكدًا أن تلك الخدمات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفيات المركزية.

وقال محافظ كفر الشيخ إن تلك التوسعات تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المستشفيات المركزية إلى مراكز تميز طبي قادرة على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

جدير بالذكر أن مركز جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، ومنذ افتتاحه التجريبي، نجح في إجراء 256 عملية جراحية، وتقديم 67 حالة علاج تحفظي ناجح، والتعامل مع 43 حالة مضاعفات ما بعد العمليات، واستقبال 573 حالة بالعيادات الخارجية، إلى جانب تقديم الرعاية لـ 108 حالات بعناية جراحات الجهاز الهضمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى سيدي غازي محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي وزارة الصحة محمد أبو السعد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا
أخبار المحافظات

مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا
منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
أخبار البنوك

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة
زووم

بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة
زاهي حواس يعلن عن حملة لاستعادة المسلة المصرية المسروقة في بريطانيا
أخبار مصر

زاهي حواس يعلن عن حملة لاستعادة المسلة المصرية المسروقة في بريطانيا
لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
علاقات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي