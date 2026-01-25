افتتاح مركز جراحات الجهاز الهضمي بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ - صور

بالصور- آثار إدفو تحتفل بعيد الشرطة وتستقبل السياح بالورود

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مركز جراحات أورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، التي تأتي ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور هيثم محمد عبده، مدير مستشفى سيدي غازي، والدكتور أحمد السعدي، مدير وحدة الجهاز الهضمي.

كشف محافظ كفرالشيخ عن المركز يضم 42 سريرًا و20 غرفة مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متكاملة لمرضى جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، وتقليل فترات الانتظار، وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم.

أشار إلى أن المركز يضم تخصصات دقيقة تشمل جراحات الجهاز الهضمي للأطفال، ووحدة زرع الكبد، وعيادة الأشعة التداخلية، وحقن الأورام، ووحدة التأهيل النفسي، وقسم التغذية العلاجية، وعيادة علاج الألم، مؤكدًا أن تلك الخدمات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفيات المركزية.

وقال محافظ كفر الشيخ إن تلك التوسعات تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المستشفيات المركزية إلى مراكز تميز طبي قادرة على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

جدير بالذكر أن مركز جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، ومنذ افتتاحه التجريبي، نجح في إجراء 256 عملية جراحية، وتقديم 67 حالة علاج تحفظي ناجح، والتعامل مع 43 حالة مضاعفات ما بعد العمليات، واستقبال 573 حالة بالعيادات الخارجية، إلى جانب تقديم الرعاية لـ 108 حالات بعناية جراحات الجهاز الهضمي.