المشدد 6 سنوات لعامل وسائق بتهمة حيازة مواد مخدرة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وسائق، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة «الهيروين» و«الإندازول كاربوكساميد» بقصد الإتجار، و ذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:-"حامد م م أ" 36 سنة - عامل، و "خالد ا ع ف" 21 سنة سائق، في الجناية رقم 21721 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، المقيدة برقم 2908 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 3 / 8 / 2025 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (الهيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنهم حازا و أحرزا جوهراً مخدراً (إندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.