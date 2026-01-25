إعلان

رئيس أزهرية جنوب سيناء يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

كتب : رضا السيد

11:49 ص 25/01/2026
تابع الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل داخل الكنترول، والتأكيد على الالتزام بالدقة والشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، خلال جولته، ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح، وتحري الدقة والعدالة في تصحيح أوراق إجابات الطلاب، مع المراجعة الدقيقة للدرجات، مشيدًا بجهود العاملين بالكنترول، والمعلمين القائمين على أعمال التصحيح.

وأوضح أن المنطقة الأزهرية تحرص على مصلحة الطلاب، وتهدف إلى خروج النتائج بصورة تعكس نزاهة العملية الامتحانية، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد وتجميع الدرجات، وتحديد أوائل الفصل الدراسي الأول بكل مرحلة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الابتدائية على مستوى جميع المعاهد الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء بلغ 566 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 461 طالبًا وطالبة.

ولفت إلى أن كنترول الشهادة الابتدائية يضم 8 غرف، بينما يضم كنترول الشهادة الإعدادية 15 غرفة، موضحًا أن عدد المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح داخل كل غرفة يتحدد وفقًا لعدد أسئلة كل مادة، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من أعمال التصحيح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالدقة.

الكنترول تصحيح امتحانات رئيس أزهرية جنوب سيناء

سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي