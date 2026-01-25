إعلان

بالصور- حملات لرفع الإشغالات من شوارع طهطا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:03 ص 25/01/2026
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات، والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بشوارع المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وفي إطار تطبيق القانون وتحقيق الصالح العام.

وجاءت الحملات تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حيث استهدفت عددًا من المناطق الحيوية والأسواق والميادين، من بينها سوق الزراعة، وسوق النيابة الإدارية، ومنطقة الحميات، وشارع صلاح سالم، وشارع الجيش، وشارع محمد فريد، وميدان الثورة، إلى جانب مناطق أخرى متفرقة بمدينة طهطا وساحل طهطا.

وأسفرت الحملات عن رفع العديد من الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير محاضر رسمية لضمان عدم تكرار المخالفات.

وأكد رئيس المركز أن الحملات نُفذت بتنسيق كامل بين نواب رئيس المدينة، ومسؤولي الإشغالات، والتفتيش المالي والإداري، والبيئة، والنظافة، والعلاقات العامة، وبمشاركة معدات الوحدة المحلية، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط بالشوارع.

ومن جانبه شدد الدكتور أحمد الشطوري على استمرار الحملات بشكل يومي ومكثف، مع تكثيف جهود التوعية للمواطنين وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالأماكن المحددة وعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيتم بحزم حفاظًا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري، وأن المتابعة مستمرة لتحقيق الانضباط الكامل بالمدينة.

حملات لرفع الإشغالات طهطا سوهاج

