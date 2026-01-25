كتب- محمد فتحي:

اندلع حريق في شقة سكنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدون خسائر بشرية أو إصابات.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارًا من الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية أعلى مصنع للأحذية البلاستيك بمدينة شبرا الخيمة.

على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، إذ تم السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقي المبنى والمباني المجاورة.

المعاينة الأولية كشفت نشوب حريق داخل شقة سكنية أعلى مصنع أحذية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.