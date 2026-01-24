فريق جراحي ينقذ حياة طفل مبتسر من عيوب خلقية بالمخ في الإسكندرية -صور

لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية

الإسكندرية – محمد البدري:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، التابع لوزارة الصحة، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإنقاذ حياة طفل مبتسر يعاني من عيوب خلقية متعددة وخطيرة بالمخ، تمثلت في استسقاء دماغي وقيلة سحائية.

واستقبل المستشفى، الطفل المبتسر وهو يعاني من استسقاء بالمخ (تجمع سوائل) وقيلة سحائية (بروز كيس بمنطقة الظهر)، مما تطلب تدخلاً طبيًا فوريًا.

وجرى حجز الطفل بحضانة المبتسرين، حيث أُجريت له الفحوصات والتحاليل اللازمة، وشملت أشعة مقطعية على المخ وموجات صوتية على القلب لتقييم حالته الصحية قبل الجراحة.

وتضمن التدخل الجراحي شقين فنيين؛ حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب بتركيب تحويلة مخية (شنط) لعلاج الاستسقاء وتصريف السوائل، بينما تولى فريق جراحة التجميل استئصال الكيس الموجود بمنطقة الظهر، وذلك بتنسيق دقيق بين فرق جراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، والتخدير.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، استقرار حالة الطفل بعد الجراحة، مشيرة إلى أنه يخضع حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة داخل حضّانة المبتسرين لضمان تعافيه الكامل.

شارك في إجراء الجراحة كل من: الدكتور محمد رأفت والدكتورة هبة إبراهيم من فريق جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد سويد من جراحة التجميل والحروق، والدكتور محمد كمال والدكتورة روفيدة عبد العزيز من أطباء التخدير، بمعاونة هيئة التمريض إيمان محمد وهبة السيد، وفني التخدير مصطفى رجب.

يشار إلى أن "الأطفال المبتسرين" هم الأطفال الذين يولدون مبكرًا، وهي الولادة التي تحدث قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة المتوقع، وتحديدا قبل بداية الأسبوع الـ37 من الحمل، وتجعل الولادة المبكرة الطفل في كثير من الأحيان معرضا لبعض المشاكل الطبية التي تحتاج لرعاية خاصة لهذا الطفل.