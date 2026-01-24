أهالي قرية الحُمُر بالشرقية ينظمون مسابقة قرآنية لـ 12 ألف مشارك -صور

الشرقية -ياسمين عزت:

تواصل قرية الحُمُر بمحافظة الشرقية، تنظيم مسابقة حفظة القرآن الكريم للعام الحادي عشر على التوالي، بمشاركة نحو 12 ألف متسابق، موزعين على أربعة أيام متتالية.



ويتحمّل أهالي القرية نفقات تنظيم المسابقة والجوائز المقدمة للفائزين على نفقتهم الخاصة، والتي تتنوع بين جوائز مالية ومصاحف قيّمة، في إطار دعمهم المستمر لحفظة كتاب الله.



وقال عبد المنعم الأحمر، أحد منظمي المسابقة، إن حفل التكريم الختامي سيُقام في منتصف شهر رمضان المبارك، حيث يتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل مستوى.



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأحمر، أن تنظيم المسابقة يتم بجهود تطوعية خالصة، بمشاركة 17 متبرعًا، مشيرًا إلى أن فعالياتها تُقام على مدار أربعة أيام، وتشمل إشراف 175 محفظًا و50 محكّمًا.