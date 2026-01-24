المنيا- جمال محمد:

قامت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، بتوزيع هدايا تذكارية على عدد من الأفواج السياحية خلال زيارتهم لمنطقة بني حسن الأثرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وحرص المحافظة على دعم وتنشيط الحركة السياحية، وإبراز مظاهر الاحتفال بالمناسبات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر كوجهة سياحية آمنة وجاذبة لمختلف الجنسيات.

وأعرب أعضاء الأفواج السياحية عن سعادتهم بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بحسن التنظيم والتعاون المثمر مع شرطة السياحة والآثار، وما لمسوه من تواجد أمني فعّال يسهم في توفير أجواء آمنة داخل المنطقة الأثرية.

وأكدت الإدارة العامة للسياحة، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعزز من جودة التجربة السياحية للزائرين، ويدعم جهود الدولة في الترويج للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا، لاسيما منطقة بني حسن التي تُعد من أبرز المقاصد على خريطة السياحة الثقافية.