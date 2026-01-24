رئيس جامعة بنها: تخفيض رسوم الالتحاق بجامعة وهان للدراسات العليا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن التوصل إلى اتفاق مع جامعة ووهان الصينية يقضي بتخفيض غير مسبوق في المصروفات الدراسية لطلاب كلية بنها - ووهان للدراسات العليا.



ويأتي ذلك في إطار التوسع بتقديم تعليم دولي متميز بالشراكة مع جامعة عالمية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المصروفات الدراسية بجامعة ووهان تبلغ عادة نحو 6200 دولار سنويًا شاملة الإقامة، إلا أن الاتفاق الجديد أسفر عن تخفيض كبير لتلك المصروفات لصالح طلاب كلية بنها - ووهان، مع إقرار تخفيض استثنائي إضافي بنسبة 50% للطلاب المصريين من الدفعة الأولى فقط.

وأشار الدكتور الجيزاوي إلى أن إجمالي المصروفات السنوية بعد تطبيق جميع التخفيضات يصل إلى نحو 55 ألف جنيه مصري فقط، تشمل مصروفات جامعتي بنها وووهان، بالإضافة إلى رسوم الإقامة في الصين لمدة عام كامل، ما يوفر فرصة إحدى أرخص برامج التعليم الدولي في مصر، ومتاحة للأسر متوسطة الدخل.

وأضاف رئيس جامعة بنها أنه تم الاتفاق على تحديد القبول هذا العام بـ60 طالبًا كحد أقصى في كل برنامج دراسي، لضمان استمرار العمل بنظام التخفيضات والحفاظ على جودة التعليم وتحقيق أقصى استفادة أكاديمية للطلاب المقبولين.