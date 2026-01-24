إعلان

إصابة 6 أطفال بسبب عقر كلب ضال في الدقهلية

كتب : رامي محمود

12:15 م 24/01/2026

عقر كلب- ارشيفية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 6 أطفال بقرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، نتيجة هجوم كلب ضال عليهم أثناء تواجدهم في الشارع، وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي الإسعافات الأولية وأخذ المصل المضاد للعقار.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد النجار، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بتعرض عدد من الأطفال لهجوم كلب ضال في القرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى موقع الواقعة، وبالفحص تبين إصابة الأطفال، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب أخذ الأمصال الوقائية ضد السعار.

وفي الوقت ذاته، باشرت الجهات المعنية أعمال البحث والتحري لضبط الكلب المتسبب في الواقعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وسط مطالبات الأهالي بسرعة التدخل لحماية الأطفال وسكان القرية من الكلاب الضالة.

