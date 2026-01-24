تسمم أم و4 من أبنائها بعد تناولهم وجبة فاسدة في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أُصيبت أم وأربعة من أبنائها بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا عبارة عن فول ولانشون، وذلك بحي راشد بمدينة سوهاج.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول ياسمين ق.، 29 عامًا، ربة منزل، وأبنائها: يوسف أ. (10 سنوات)، عمر أ. (8 سنوات)، عبدالله أ. (5 سنوات)، وعبدالرحمن أ. (5 سنوات)، وجميعهم مقيمون بحي راشد، ويعانون من آلام بالبطن وقيء.

وبسؤال المصابين، أفادوا بتناولهم وجبة منزلية مكوّنة من فول ولانشون داخل المنزل، ما أدى إلى إصابتهم بحالة التسمم، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.