السويس- حسام الدين أحمد:



أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، استمرار إدراج جامعة السويس في تصنيف التايمز للتعليم العالي للتخصصات الأكاديمية، "Times Higher Education World University Rankings by Subject (THE) لعام 2026".



وأوضح الدكتور أشرف حنيجل أن جامعة السويس للعام الثالث على التوالي حاضرة ضمن الجامعات المُدرجة في عدد من التخصصات الأكاديمية، بما يعكس التطور المتواصل في الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة.



واستطرد رئيس جامعة السويس ان الجامعة جاءت ضمن الفئة (601–800) في مجال الهندسة، وكذلك ضمن الفئة (601–800) في مجال العلوم الفيزيائية>

وتابع أن ذلك وفقًا لنتائج التصنيف المعلنة، وأن ذاك التواجد تأكيدًا على الجهود التي تبذلها الجامعة في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وتشجيع النشر الدولي، والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية، بما يتماشى مع معايير المراجعة الدولية المعتمدة في التصنيفات العالمية.



وشدد حنيجل على أن الجامعة تواصل العمل على تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية، ويعزز من سمعتها الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



ووجه رئيس الجامعة، التحية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على جهدهم في هذا السياق الذي آل إلى استمرار الجامعة ضمن هذا التصنيف المرموق

كما وجه حنيجل، التحية لمدير وأعضاء فريق التصنيف الدولي بالجامعة على جهدهم في تطوير هذا الملف الحيوي، الذي بضع اسم الجامعة دوما وسط كبرى الجامعات المحلية والإقليمية والدولية.