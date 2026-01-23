إعلان

للعام الثالث.. جامعة السويس تحافظ على تواجدها في تصنيف "التايمز العالمي"

كتب : مصراوي

10:54 م 23/01/2026

الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، استمرار إدراج جامعة السويس في تصنيف التايمز للتعليم العالي للتخصصات الأكاديمية، "Times Higher Education World University Rankings by Subject (THE) لعام 2026".

وأوضح الدكتور أشرف حنيجل أن جامعة السويس للعام الثالث على التوالي حاضرة ضمن الجامعات المُدرجة في عدد من التخصصات الأكاديمية، بما يعكس التطور المتواصل في الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة.

واستطرد رئيس جامعة السويس ان الجامعة جاءت ضمن الفئة (601–800) في مجال الهندسة، وكذلك ضمن الفئة (601–800) في مجال العلوم الفيزيائية>

وتابع أن ذلك وفقًا لنتائج التصنيف المعلنة، وأن ذاك التواجد تأكيدًا على الجهود التي تبذلها الجامعة في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وتشجيع النشر الدولي، والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية، بما يتماشى مع معايير المراجعة الدولية المعتمدة في التصنيفات العالمية.

وشدد حنيجل على أن الجامعة تواصل العمل على تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية، ويعزز من سمعتها الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه رئيس الجامعة، التحية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على جهدهم في هذا السياق الذي آل إلى استمرار الجامعة ضمن هذا التصنيف المرموق

كما وجه حنيجل، التحية لمدير وأعضاء فريق التصنيف الدولي بالجامعة على جهدهم في تطوير هذا الملف الحيوي، الذي بضع اسم الجامعة دوما وسط كبرى الجامعات المحلية والإقليمية والدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف حنيجل جامعة السويس تصنيف التايمز العالمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
أخبار مصر

أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع
أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟