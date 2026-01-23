تضامن كفر الشيخ تعقد قران عروسين من أبناء دور الرعاية -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقامت مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عقد قران عروسين من دار إيواء الرحمة ومؤسسة الرعاية وذلك من خلال جهود إدارة الدفاع الاجتماعي في إعادة دمج وتأهيل أبناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدعم المؤسسات الإيوائية ودور الرعاية الاجتماعية، وتحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات ومتابعة المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

بدأت القصة مع أحد الأشخاص من نزلاء دار الرحمة بمدينة دسوق والتي أدت دورها الإنساني والطبي في رعايته وتقديم أوجه العلاج والتأهيل اللازم، إثر تعرضه لحادث، فيما استعاد عافيته وأُعيدت إليه القدرة على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

وبعد بلوغه سن 21 عامًا وإتمام تأهيله جرى تمكينه من العمل داخل دار الرحمة كموظف، ليبدأ رحلة جديدة من الاعتماد على النفس، ويتقاضى راتبًا شهريًا يعينه على الاستقرار وتحمل المسؤولية.

ومن خلال المتابعة الدورية والزيارات الميدانية لإدارة الدفاع الاجتماعي، بالتعاون المثمر مع مجلس إدارة الدار والقائمين عليها جرى تلبية رغبة ذلك الشاب بعد إعادة تأهيله في الزواج، فيما جرى التنسيق لزواجه من إحدى فتيات مؤسسة الوحدة الشاملة بالبكاتوش بمركز قلين في خطوة تعكس التكامل بين مؤسسات الرعاية ودورها الحقيقي في بناء الإنسان وتحقيق الاستقرار.

أكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن رسالة الوزارة إعادة الدمج والتمكين الاجتماعي وتحويل الرعاية إلى حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء المؤسسات.

وقال إنه جرى عقد القران في أجواء أسرية وإنسانية دافئة وسط فرحة ودعم الحاضرين وذلك بمقر مؤسسة التكافل الاجتماعى بكفر الشيخ.

وأضاف أنه جرى تجهيز شقة الزوجية للعروسين بدعم وتعاون أهل الخير ما يؤكد أن التكافل المجتمعي هو شريك أصيل في تحقيق الاستقرار الأسري.

حضر مراسم عقد القران خالد عبد العظيم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وكامل خضر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التكافل الاجتماعي، وعبد المولى الطنوبي، مدير جمعية الشبان العالمية بكفر الشيخ.

وساهم في تتويج ذلك العرس وإتمامه مساعى ودعم كل من رولا زهير، مدير إدارة الدفاع الاجتماعي، ومحمود أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة دار الرحمة بدسوق، وتوفيق مسيوغة، مدير مؤسسة الوحدة الشاملة بالبكاتوش، ونجوى جناح مدير المؤسسة.