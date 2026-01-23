إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية 3 في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارة بإصابات مختلفة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.