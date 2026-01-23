القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت المعاينة الأولية لواقعة العثور على جثث ربة منزل وأبنائها الأربعة داخل مسكنهم بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، أن عطلًا فى سخان المياه كان السبب وراء تسريب الغاز داخل الحمام أثناء استحمام الأم، ما أدى إلى اختناقها، ثم امتداد الغاز لباقي الشقة ووفاة الأطفال أثناء نومهم.

وشهدت المنطقة، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع الأم وأطفالها الأربعة نتيجة استنشاق الغاز داخل المسكن، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد السعيد مطاوع نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تلقوا إخطارًا من العميد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب، والعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، والمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بتسريب غاز داخل منزل بمنطقة أم بيومي ووجود وفيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وقوات الحماية المدنية بقيادة الرائد محسن شاهين والملازم أول محمد علاء، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء مدعمة بـ 5 سيارات إسعاف. وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الأم وأبنائها الأربعة نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل المنزل، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثث عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

