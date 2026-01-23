إعلان

بالصور.. محافظ أسوان يزور المخابز والأسواق لمتابعة الأسعار والجودة

كتب : إيهاب عمران

05:01 م 23/01/2026
    محافظ أسوان يتأكد من جودة رغيف العيش
    جولة لمحافظ أسوان في شارع السوق السياحى
    محافظ أسوان يتأكد من وزن رغيف العيش
    محافظ أسوان يتفقد أسعار الخضار
    جولة لمحافظ أسوان في الأسواق
    محافظ أسوان يتفقد سوق الخضار
    محافظ أسوان يتفقد محلات الجزارة
    محافظ أسوان يتفقد مخابز العيش البلدى
    محافظ أسوان يتفقد أسعار ياميش رمضان

أسوان - إيهاب عمران:

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عددًا من المخابز ومحلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والعطارة بزيارة ميدانية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والاطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات، فضلاً عن سلامة السلع الأساسية والغذائية وبيعها بالأسعار المناسبة دون أي مغالاة.

وشدد المحافظ على ضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية، وامتثال أصحاب المحلات والأسواق والمجمعات التجارية بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح من خلال اللافتات التي توضح تسعيرة كل منتج وسلعة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، باعتبار ذلك من أولويات العمل التنفيذي، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارة ميدانية رغيف العيش

