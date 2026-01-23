بالصور.. محافظ أسوان يزور المخابز والأسواق لمتابعة الأسعار والجودة

أسوان - إيهاب عمران:

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عددًا من المخابز ومحلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والعطارة بزيارة ميدانية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والاطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات، فضلاً عن سلامة السلع الأساسية والغذائية وبيعها بالأسعار المناسبة دون أي مغالاة.

وشدد المحافظ على ضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية، وامتثال أصحاب المحلات والأسواق والمجمعات التجارية بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح من خلال اللافتات التي توضح تسعيرة كل منتج وسلعة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، باعتبار ذلك من أولويات العمل التنفيذي، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.