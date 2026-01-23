إعلان

بالصور.. وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية يفتتحان مسجد أم صابر بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:16 م 23/01/2026
البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المسجد الرئيسي بقرية أم صابر بمركز بدر.

ويُقام المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 1385 مترًا مربعًا، حيث جرى إحلاله وتجديده بالكامل بالجهود الذاتية، ليصبح منارة دينية لنشر القيم السمحة وخدمة أهالي القرية، ومركزًا لبث صحيح الدين وتعزيز روح الوسطية والاعتدال.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار اهتمام الدولة المصرية بإعمار بيوت الله، وتشييد وتطوير المساجد بما يعكس رسالة الدين الإسلامي السمحة ويعزز دورها الديني والمجتمعي.

ونقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة مباشرة من داخل المسجد بالتزامن مع افتتاحه، لتتيح للمواطنين متابعة الحدث الهام.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف جاكلين عازر محافظ البحيرة

