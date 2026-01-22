إعلان

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل صلاة الجنازة؟

كتب : رامي محمود

04:15 م 22/01/2026
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صلاة الجنازة على جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة (3)
  • عرض 3 صورة
    صلاة الجنازة على جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة (2)

الدقهلية- رامي محمود:

في لحظات غلبت عليها الدموع والدعوات، وقبل أداء صلاة الجنازة على جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة، ضحايا حريق "شارع الثانوية" بالمنصورة، وجه إمام مسجد العيسوي بمدينة المنصورة كلمات مؤثرة للأم المكلومة، كانت بمثابة بلسم لجرحها النازف في وداع صغارها.

قال الإمام في كلمته، موجهاً حديثه للأم وسط بكاء الحاضرين: "يا أم الأبناء.. احتسبي صغاركِ عند الله، وثقي أن لكِ بيتاً في الجنة يُسمى بيت الحمد، فقد قال الرسول ﷺ: (من مات له ولدان دخل الجنة)، فما بالكِ يا صابرة بثلاثة أطفال لم يبلغوا سن التكليف؟".

وتابع الإمام بكلمات هزت القلوب: "إن أبناءكِ سيكونون حجاباً لكِ من النار يوم القيامة، وستجدينهم يقفون عند كل باب من أبواب الجنة، يرفضون الدخول إلا وأنتِ معهم.. الله أعطاكِ وديعة وقد استرد وديعته، فاستودعيهم عند من لا تضيع عنده الودائع، فهم من سيثقلون ميزانك يوم العرض عليه".

وشيع المئات من أهالي مدينة المنصورة جثامين الأشقاء الثلاثة: (سليم، وسليمان، وسفيان)، الذين لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق ناتج عن "ماس كهربائي" داخل شقتهم السكنية.

وخرجت الجنازة من مسجد العيسوي عقب صلاة العصر، لتوارى الجثامين الثرى في مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن الشعبي العام التي خيمت على المحافظة بالكامل.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغاً بنشوب حريق في عقار بشارع "خليل" المتفرع من شارع الثانوية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وبالفحص تبين اندلاع النيران في الطابق الأخير نتيجة "وصلات كهربائية عشوائية"، مما أدى لوفاة الأطفال الثلاثة خنقاً وتفحماً، قبل أن تصرح النيابة العامة بدفنهم اليوم لعدم وجود شبهة جنائية.

