خيّم الحزن والصدمة على أهالي قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، عقب وقوع جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها رجل على يد نجليه، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا داخل القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة رجل داخل منزله، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، حيث كشفت التحريات والمعاينة الأولية أن المجني عليه لقي مصرعه إثر اعتداء وحشي من نجليه.

وأوضحت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الأب ونجليه بسبب خلافات أسرية متكررة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة، أقدم خلالها الشقيقان على الاعتداء على والدهما باستخدام سلاح أبيض.

وأسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بجرح قطعي في مقدمة الرقبة، بالإضافة إلى 8 طعنات نافذة في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهما أحمد. ع (30 عامًا) وإبراهيم. ع (34 عامًا). وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن الدافع وراء الواقعة يعود إلى خلافات عائلية ممتدة بين والدهما وزوجتيهما، والتي تصاعدت حتى انتهت بوقوع الجريمة.

ونقل جثمان المجني عليه بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها، وبدأت في جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.