بالصور- رياح شديدة محمّلة بالرمال تضرب جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

01:27 م 22/01/2026
شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، نشاطًا مفاجئًا للرياح الشديدة المحمّلة بالرمال الخفيفة داخل الكتل السكنية، فيما تزداد حدتها بالظهير الصحراوي.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في بيان اليوم، أن المحافظة تشهد طقسًا باردًا نهارًا نتيجة نشاط الرياح الباردة المحمّلة بالرمال الخفيفة، بينما يكون شديد البرودة ليلًا، خاصة بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح تجاوزت 35 كيلومترًا في الساعة، وتزداد سرعتها بالمناطق الصحراوية.

وأوضح المركز أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن لرفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الطرق الدولية لإزالة أي تراكمات رملية خلفتها الرياح، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعات، مؤكدًا أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.

كما أشار إلى أن حالة البحر مستقرة رغم نشاط الرياح الجنوبية الغربية، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مؤكدًا أن كافة الموانئ البحرية تعمل حتى الآن بشكل طبيعي، ولم تتلقَّ غرفة العمليات أي إخطار بإيقاف حركة الملاحة.

وتتباين درجات الحرارة من مدينة لأخرى بالمحافظة، حيث سجلت:

مدينة طور سيناء: العظمى 25° والصغرى 15°

مدينة رأس سدر: العظمى 26° والصغرى 14°

مدينة طابا: العظمى 22° والصغرى 13°

مدينة سانت كاترين: العظمى 20° والصغرى 4°

مدينة شرم الشيخ: العظمى 26° والصغرى 17°.

