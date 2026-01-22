لم يكن أحد يتخيل أن رحلة البحث القلقة عن طفل غاب عن منزله ستنتهي بهذا المشهد القاسي. ساعات طويلة من النداء والترقب عاشتها أسرة صغيرة بعزبة المخالفة بمدينة فرشوط، قبل أن تتحول الآمال إلى فاجعة، ويُعثر على جسد الطفل الصغير غارقًا داخل غرفة صرف صحي مكشوفة، في واقعة أعادت إلى الواجهة مخاطر الإهمال التي تترصد الأطفال في الشوارع.

وبعد نحو 24 ساعة من تغيبه، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من العثور على جثمان الطفل «ع.إ.ع»، البالغ من العمر 3 سنوات، داخل غرفة صرف صحي، وذلك عقب بلاغ ورد بتغيب الطفل عن منزله. وكثفت قوات الشرطة جهودها، وبالفحص والتحريات جرى تحديد مكانه، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

بصيص من أمل تبخر

وقال أهالي الطفل الضحية خلال رحلة البحث كان لدينا بصيص من أمل أن نعثر على الطفل المتغيب على قيد الحياة، لكن فور وصول نبأ العثور عليه داخل غرفة صرف صحي تأكدنا من وفاته قبل خروج جثمانه بسبب العمق الكبير لغرف الصرف الصحي، فأصبح الكرب والحزن يلازم جميع الأسرة بل والجيران.

وعبّر جيران أسرة الطفل عن صدمتهم الشديدة مما حدث، قائلين: "كنا نبحث عنه في كل مكان، لم نتخيل أبدًا أن تكون النهاية داخل غرفة صرف مكشوفة، الطفل كان يلهو مثل أي طفل، وفجأة تحولت الفرحة إلى مأتم. الصدمة أصابتنا جميعًا، ليس الأسرة وحدها، بل كل من في العزبة".

وأضاف أحد الجيران "أن الغرفة المكشوفة كانت تمثل خطرًا دائمًا، مطالبًا بضرورة التحرك السريع لمنع تكرار المأساة مع أطفال آخرين".

استجابة سريعة من المحافظة

وفي استجابة عاجلة لاستغاثات الأهالي، شدد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على ضرورة رصد جميع غرف الصرف الصحي والمياه المكشوفة بكافة القرى والمدن، والعمل الفوري على تغطيتها، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.

وكلف محافظ قنا، رؤساء المراكز والمدن، بالمرور الدوري بالشوارع والمناطق السكنية، ومتابعة الحالة الفنية لغرف الصرف والمياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها ومنع وقوع حوادث مماثلة.

جولة ميدانية بفرشوط :

وفي هذا الإطار، أجرى ممدوح أحمد عباس، رئيس مركز ومدينة فرشوط، جولة تفقدية شملت المرور على غرف الصرف الصحي بنطاق المركز، للتأكد من تأمينها وسلامتها. وخلال الجولة، تم رصد إحدى غرف الصرف الصحي المكشوفة، وجرى التوجيه بسرعة تغطيتها ومعالجة الملاحظات الفنية التي تم رصدها.

وأكد رئيس المركز استمرار المتابعة اليومية لأعمال الصيانة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير الفنية المطلوبة، مشددًا على أهمية الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرص محافظ قنا على تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق عوامل الأمان والسلامة العامة، حتى لا تتكرر مآسٍ يدفع ثمنها أبرياء في عمر الزهور.