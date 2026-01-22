دهسه جرار زراعي.. مصرع طفل عمره 5 سنوات في قنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه للدهس أسفل جرار زراعي أثناء سحب محصول القصب، بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع طفل يُدعى أ.ع.ص، يبلغ من العمر 5 سنوات، مقيم بقرية عباسة بمركز قوص، عقب تعرضه للدهس أسفل جرار زراعي أثناء سحب عود قصب.

وجرى نقل جثمان الطفل عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى قوص المركزي، حيث تم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، وبيان أسباب وقوعه.