النيران التهمت المراتب والمفروشات.. حريق داخل مخزن في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:52 م 22/01/2026

جانب من تداعيات الحريق

المنوفية- أحمد الباهي:

نشب حريق هائل في مخزن للمفروشات والمراتب بقرية كفر سنجلف القديم التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الخميس، وعلى الفور أبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

وانتقلت سيارتين إطفاء لموقع الحريق وتمكنت بمعاونة الأهالي في إخماده، وأسفر الحىيق عن خسائر في مخزونات المراتب والمنسوجات والمفروشات، وتواصل الحماية المدنية أعمال التبريد.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيران التهمت المراتب والمفروشات حريق داخل مخزن في المنوفية قرية كفر سنجلف القديم بالباجور الحماية المدنية بالمنوفية

