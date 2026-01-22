ترامب: حصلنا على وصول كامل لجرينلاند وسننشر "القبة الذهبية" بلا تكلفة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المفاوضات الجارية بشأن جزيرة جرينلاند منحت الولايات المتحدة "حق الوصول الكامل" لأغراض الدفاع، معلنا عن خطط لنشر نظام "القبة الذهبية" الصاروخي في المنطقة القطبية الشمالية.

وفي مقابلة على قناة "فوكس بيزنس"، أوضح ترامب طبيعة الصلاحيات الأمريكية الجديدة قائلا: "الأمر قيد التفاوض الآن في تفاصيله، لكنه في الأساس يتعلق بالوصول الكامل.. إنه وصول لا نهاية له، ولا يوجد له حد زمني".

وشدد الرئيس الأمريكي، على المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية للاتفاق، مؤكدا أن هذا الوصول سيسمح بوضع نظام الدفاع "القبة الذهبية" دون أعباء مالية على واشنطن، وعلق قائلا: "سنحصل على كل ما نريده بدون أي تكلفة".

وبرر ترامب، الأهمية العسكرية لجرينلاند بكونها ممرا حتميا للتهديدات الجوية، موضحا: "إنه جزء بالغ الأهمية، لأن كل شيء يمر عبر جرينلاند. إذا بدأ الأشرار بإطلاق النار، فإن ذلك سيؤثر على جرينلاند، لذلك نقوم بإسقاط التهديد".

ووصف ترامب، النظام الدفاعي المزمع نشره "القبة الذهبية" بأنه "نظام لا تشوبه شائبة.. إنه أمر مذهل".

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" توصلا إلى اتفاق استراتيجي في دافوس يمنح واشنطن سيطرة مباشرة على أجزاء من جزيرة جرينلاند عبر تصنيفها كـ"مناطق قواعد سيادية".

ويحاكي هذا الترتيب "النموذج البريطاني" المطبق في قبرص؛ حيث ستُعتبر القواعد الأمريكية بمثابة أراضٍ أمريكية خالصة، مما يمثل حلا وسطا بديلا عن مطلب ترامب السابق بشراء الجزيرة بالكامل.

وبموجب بنود الاتفاق، تتمتع الولايات المتحدة بحرية مطلقة في تنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية والتدريبية، فضلا عن الحق في نشر أصول مشروع "القبة الذهبية" الدفاعي دون الحاجة لاستصدار تصاريح تخطيط محلية.

كما يتيح الاتفاق لواشنطن تسهيلات اقتصادية تشمل مشاريع التنمية وتعدين العناصر الأرضية النادرة في المناطق التي يطمع ترامب في استغلالها.

وفي المقابل السياسي لهذه الامتيازات، تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 10% على الدول الأوروبية وبريطانيا.

وتم التوافق على هذا الإطار مع الأمين العام للناتو مارك روته بهدف ضمان أمن القطب الشمالي ومنع ترسيخ النفوذين الروسي والصيني في المنطقة.