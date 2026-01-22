خروج الرئيس الفلبيني من المستشفى

مانيلا- (أب)

خرج الرئيس الفلبيني فرديناندر ماركوس جونيور من المستشفى بعد إصابته بألم في البطن، أرجعه للضغط وتقدم العمر، ولكنه أكد أنه بخير في مقطع فيديو نٌشر اليوم الخميس، ساخرا من الشائعات بشأن وفاته.

وكان الرئيس / 68 عاما/ قد خضع لملاحظة الأطباء، وعاد إلى منزله،وحضر اجتماعين خاصين اليوم الخميس، وفقا لوكيلة وزارة الاتصالات كلير كاسترو.

وقال ماركوس وهو مبتسم ويرتدي قميصا أبيضا في مقطع فيديو نشرته كاسترو" أنا بخير". وأضاف" أشعر بشعور مختلف عما كنت أشعر به من قبل ، ولكن تم حل المشكلة".

وقال ماركوس إنه عانى من التهاب الرتج" وهي حالة شائعة على ما يبدو بين الذين يعانون من الضغط الشديد والأشخاص الذين يتقدمون في العمر".

ولدى سؤال كاسترو له عن رسالته لخصومه الذين يتمنون خسارته للرئاسة، أجاب ماركوس ضاحكا " لا تفرحوا كثيرا لأنها ليست حالة مهددة للحياة".

وأضاف" لا تقلقوا. الشائعات بشأن وفاتي مبالغ فيها بصورة كبيرة".