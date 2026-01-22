أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، بقيادة الشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير المديرية، عن بدء اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادًا للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك بديوان المديرية، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان القادم.

وأكدت المديرية في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على اختيار أفضل الأصوات وإتقان تلاوة كتاب الله عز وجل، داعية الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا شهر رمضان ويعيننا فيه على الطاعة والقيام.

وأضافت مديرية الأوقاف أنها انتهت من إعداد خريطة متكاملة للبرامج الدينية والندوات المزمع تنظيمها خلال الشهر الكريم، والتي تشمل القوافل الدعوية، والندوات الدينية بالمساجد الكبرى بالمحافظة، إلى جانب الدور الفاعل للواعظات خلال شهر رمضان.