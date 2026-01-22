إعلان

وزير الإسكان: الوزارة تلقت 66 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

كتب : نشأت علي

03:15 م 22/01/2026

المهندس شريف الشربيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تلقت حتى الآن 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم، موضحًا أن الطلبات تم استقبالها عبر منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم تمديد فترة التقديم وفق آليات مجلس الوزراء لضمان شمولية التقديم لجميع المستحقين.

وأضاف "الشربيني"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أن الوزارة تعمل حاليًا على فحص الطلبات والتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية الأخرى لتحديد المستحقين، وضمان تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف، بما يحقق الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير أن الدولة وضعت مجموعة من الآليات لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، بما يضمن حلولًا عادلة ومناسبة لمختلف الفئات. تشمل هذه الآليات توفير الإيجار المدعوم، حيث يتحمل المستفيد حد أقصى 25% من الدخل أو المعاش، وهو مخصص لكبار السن والفئات الأكثر حاجة.

كما تتضمن آلية الإيجار التمليكي، التي تسمح للمستفيد بدفع قيمة إيجارية تنتهي بتمليك الوحدة بعد استكمال المدة المحددة، بالإضافة إلى التمويل العقاري المخصص لمن لديهم القدرة المالية، على غرار نظم الإسكان الاجتماعي، لتسهيل تملك وحدات بديلة.

وتتيح الدولة أيضًا خيار الشراء المباشر للوحدة من الوزارة لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، بما يوفر حرية أكبر للمواطنين الراغبين في تملك وحداتهم بشكل مباشر.

وأكد الشربيني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لضمان الحق في السكن اللائق لجميع فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستحقين، مع الالتزام بتنفيذ القانون بشكل منظم وشفاف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان وحدات بديلة للإيجار القديم معالجة أوضاع الإيجار القديم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
اقتصاد

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
رياضة عربية وعالمية

بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
"استدعاء الحكومة".. أول تحرك من اتصالات النواب بشأن إلغاء إعفاء الهواتف
أخبار مصر

"استدعاء الحكومة".. أول تحرك من اتصالات النواب بشأن إلغاء إعفاء الهواتف
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك
أخبار البنوك

بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل
زووم

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر