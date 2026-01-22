بسبب قطعة أرض.. إصابة موظف بطلق ناري أمام الوحدة المحلية بنقادة

أصيب موظف، اليوم الخميس، بطلق ناري أمام مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، على خلفية خلافات نشبت مع أبناء عمومته حول قطعة أرض.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة موظف بطلق ناري أمام الوحدة المحلية بنقادة. وبالانتقال والفحص، تبين أن المصاب يُدعى محمود. ع، إثر مشاجرة نشبت بسبب نزاع على قطعة أرض.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت النيابة وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وضبط أطرافها، واتخاذ الإجراءات القانونية.