مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

كتب : حسين فتحي

02:50 م 22/01/2026

الفيوم - حسين فتحى:

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بطريق القاهرة -أسيوط الصحراوي الغربي.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة بالمركز بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية على طريق أسيوط الغربي بنطاق قرية قصر الباسل .

وانتقل المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث قسم شرطة اطسا، إلى موقع الحادث، وتبينّ مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين نتيحة تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل.

تبين من معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم ، أن سبب الحادث إلى قيام قائد الدراجة البخارية بقطع الطريق من منطقة غير مصرح بالعبور منها، أثناء قدوم سيارة ربع نقل مسرعة من اتجاه مدينة الفيوم الجديدة، مما أدى إلى اصطدامها بالدراجة البخارية.

جرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل المتوفى لمشرحة مستشفى إطسا المركزى، والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز إطسا والتى تتولى التحقيق.

