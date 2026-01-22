إعلان

الدراسات تصالح الطلاب.. كواليس ختام امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ -صور

كتب : إسلام عمار

01:11 م 22/01/2026
    سعادة بين الطلاب
    سعادة الطلاب
    خلال خروج طالبات من الامتحان

سادت حالة من السعادة الغامرة بين طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عقب أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذي جاء سهلاً وميسراً في اليوم الختامي لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقالت الطالبة بسنت المصري لـ "مصراوي": "إن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء متميزاً بالسهولة وخالياً من أي تعقيدات"، مشيرة إلى أن الطالبات كنّ يتخوفن من اليوم الأخير، إلا أن الأسئلة جاءت أبسط مما توقعن.

واتفق معها الطالب عادل منيب، مؤكداً أن الامتحان كان واضحاً ومباشراً ولا يتضمن أي نقاط غامضة، مؤكداً أن جميع الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي الذي تمت دراسته طوال الفصل الدراسي.

وعلى جانب آخر، وصفت نسمة عاطف، إحدى أولياء الأمور، فترة الامتحانات بـ "العصيبة"، مؤكدة أن الأيام الماضية شهدت حالة من التوتر والقلق بسبب صعوبة بعض المواد التي تضمنت أسئلة وصفتها بـ "المعقدة".

وفي سياق متصل، طالب محمد فاروق، أحد أولياء الأمور، مسؤولي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بضرورة مراعاة الطلاب أثناء عملية التصحيح، خاصة في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، مؤكداً أن بعض الأسئلة في تلك المواد كانت غير مباشرة، مما تسبب في حالة من القلق والارتباك لدى الطلاب.

امتحانات الإعدادية كفر الشيخ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

