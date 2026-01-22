شهد معهد الأحراز الابتدائي الأزهري التابع لإدارة شبين القناطر الأزهرية بمحافظة القليوبية واقعة إيجابية خلال امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري، بعدما نجح العاملون بالمعهد في إنقاذ أحد التلاميذ من الغياب عن الامتحان نتيجة تأخره عن الحضور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تأخر تلميذ بالصف السادس الابتدائي الأزهري عن الموعد المحدد لدخول لجنة الامتحان بعد أن غلبه النوم، في ظل غياب والديه عن المنزل بسبب العمل، الأمر الذي كاد يتسبب في تسجيل غيابه وحرمانه من أداء الامتحان، وهو ما كان سينعكس سلبًا على مستواه الدراسي رغم تفوقه.

ومع تعذر التواصل الهاتفي مع التلميذ، تدخلت العاملة بالمعهد، وتدعى نعمات، والتي تعرف محل إقامة الطالب بحكم كونها من أبناء قرية الأحراز، حيث سارعت بإبلاغ أحد القائمين على لجنة الامتحان ويدعى إبراهيم الليثي بمكان سكن التلميذ، في محاولة عاجلة لتدارك الموقف.

وعلى الفور، تحرك المعلم الأزهري إبراهيم الليثي، ابن قرية كفر طحوريا، مستخدمًا دراجته النارية إلى منزل التلميذ، وتمكن من إحضاره إلى المعهد في الوقت المناسب، ما أتاح له دخول اللجنة وأداء الامتحان دون التأثير على انتظام العملية الامتحانية.

وأسهم هذا التدخل السريع في الحفاظ على حق التلميذ في أداء امتحانه، وحمايته من ضياع مجهود عام دراسي كامل، وسط إشادة واسعة من الأهالي وأبناء قرية الأحراز الذين اعتبروا الواقعة نموذجًا للتعاون والتكافل والمسؤولية المجتمعية.

وطالب عدد من أبناء القرية بتكريم المعلم إبراهيم الليثي والعاملة نعمات تقديرًا لموقفهما الإنساني، موجهين دعواتهم إلى فضيلة الشيخ سعيد خضر، مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف بمحافظة القليوبية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم هذه النماذج المشرفة.

وأكد متابعون أن الواقعة تؤكد أن العملية التعليمية لا تقوم فقط على الالتزام باللوائح، وإنما ترتكز على القيم التربوية والإنسانية التي تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، وهو ما يجسده الدور المجتمعي للعاملين بالمعاهد الأزهرية.