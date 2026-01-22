إعلان

راح له البيت وجابه بالموتوسيكل.. مدرس أزهري ينقذ طالباً غلبه النوم يوم الامتحان

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:54 ص 22/01/2026

مدرس أزهري ينقذ طالباً غلبه النوم يوم الامتحان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد معهد الأحراز الابتدائي الأزهري التابع لإدارة شبين القناطر الأزهرية بمحافظة القليوبية واقعة إيجابية خلال امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري، بعدما نجح العاملون بالمعهد في إنقاذ أحد التلاميذ من الغياب عن الامتحان نتيجة تأخره عن الحضور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تأخر تلميذ بالصف السادس الابتدائي الأزهري عن الموعد المحدد لدخول لجنة الامتحان بعد أن غلبه النوم، في ظل غياب والديه عن المنزل بسبب العمل، الأمر الذي كاد يتسبب في تسجيل غيابه وحرمانه من أداء الامتحان، وهو ما كان سينعكس سلبًا على مستواه الدراسي رغم تفوقه.

ومع تعذر التواصل الهاتفي مع التلميذ، تدخلت العاملة بالمعهد، وتدعى نعمات، والتي تعرف محل إقامة الطالب بحكم كونها من أبناء قرية الأحراز، حيث سارعت بإبلاغ أحد القائمين على لجنة الامتحان ويدعى إبراهيم الليثي بمكان سكن التلميذ، في محاولة عاجلة لتدارك الموقف.

وعلى الفور، تحرك المعلم الأزهري إبراهيم الليثي، ابن قرية كفر طحوريا، مستخدمًا دراجته النارية إلى منزل التلميذ، وتمكن من إحضاره إلى المعهد في الوقت المناسب، ما أتاح له دخول اللجنة وأداء الامتحان دون التأثير على انتظام العملية الامتحانية.

وأسهم هذا التدخل السريع في الحفاظ على حق التلميذ في أداء امتحانه، وحمايته من ضياع مجهود عام دراسي كامل، وسط إشادة واسعة من الأهالي وأبناء قرية الأحراز الذين اعتبروا الواقعة نموذجًا للتعاون والتكافل والمسؤولية المجتمعية.

وطالب عدد من أبناء القرية بتكريم المعلم إبراهيم الليثي والعاملة نعمات تقديرًا لموقفهما الإنساني، موجهين دعواتهم إلى فضيلة الشيخ سعيد خضر، مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف بمحافظة القليوبية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم هذه النماذج المشرفة.

وأكد متابعون أن الواقعة تؤكد أن العملية التعليمية لا تقوم فقط على الالتزام باللوائح، وإنما ترتكز على القيم التربوية والإنسانية التي تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، وهو ما يجسده الدور المجتمعي للعاملين بالمعاهد الأزهرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدرس أزهري انقاذ طالب النوم يوم الامتحان القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
أخبار البنوك

هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي
حوادث وقضايا

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي
رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم
اقتصاد

رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر