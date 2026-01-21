الدقهلية – رامي محمود:

وجّه المستشار وائل كمال صالح، رئيس محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، كلمات مؤثرة وقاسية لمتهم يحمل جنسية إحدى الدول العربية، خلال جلسة النطق بالحكم في قضية قتله شخصًا داخل مسكنه بمدينة المنصورة، مع التمثيل بجثمانه ونزع أجزاء حساسة من جسده.

وقال رئيس المحكمة، في كلمته قبل إصدار الحكم، إن المحكمة وهي بصدد النطق بالحق، استعرضت مأساة إنسانية "فُجعت بها النفوس واهتزت لها الضمائر"، مؤكدًا أن الجريمة تجاوزت حدود الإجرام المألوف.

وأضاف: "لقد جئتَ إلى كنانة الله في أرضه من رحاب بلدٍ حرام، يُصان فيه الدم وتُحفظ فيه حرمة النفس، فأوتك الديار وأُكرمت وفادتك، لكنك آثرت أن تنسلخ من ثوب الإنسانية، وتلبس رداء الوحشية، واستسلمت لنزواتك، حتى عميت بصيرتك عن كل خلق ودين".

وتابع مخاطبًا المتهم: "أيها المتهم، إن الجُرم الذي اقترفته يداك لم ترتعد له القلوب فحسب، بل وقفت أمامه الشياطين مبهوتة من فظاعة ما جنيت، قتلت رفيقك غدرًا ونحرته، ثم انحدرت إلى درك من الهمجية لم يبلغه وحش في غابته، حين مثّلت بجثمانه في مشهد سادي مقيت".

وأكد رئيس المحكمة أن أوراق القضية خلت من أي موضع للرحمة أو الرأفة، قائلًا: "لقد خططت بدم بارد، وتربصت في خبث، وأجهزت في غدر، والعدالة التي طالبت بالاحتماء بها هي ذاتها التي كشفت سوء فعلك، واليوم تقتص للمجني عليه، فميزان الحق لا يستقيم إلا بالقصاص".

وأضاف أن هيئة المحكمة استأنست برأي فضيلة مفتي الجمهورية، الذي أقر القصاص وفقًا لنصوص الشرع الحنيف، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾، وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

واختتمت المحكمة حكمها بقولها: "حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء، بمعاقبة رامي بن صالح محمد السناني بالإعدام شنقًا عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإلزامه المصاريف الجنائية".

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم، عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل المجني عليه أحمد فتحي حسانين الكناني عمدًا مع سبق الإصرار، داخل المصعد الكهربائي للعقار محل سكنه بدائرة قسم ثان المنصورة، مستخدمًا سلاحًا أبيض.

وثبت من التحقيقات وشهادات الشهود، من بينهم حارسة العقار، ورئيس مباحث قسم ثان المنصورة، أن المتهم خطط للجريمة بدافع خلافات شخصية، وترصد للمجني عليه، وسدد له طعنات قاتلة، ثم نحره ومثّل بجثمانه، قبل أن يتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

صدر الحكم في القضية رقم 12134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 3706 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

