قال والد الأطفال الثلاثة ضحايا واقعة قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، إنه كان قد قطع علاقته بالمتهم منذ فترة طويلة، وابتعد عنه تمامًا بعد تكرار المشكلات وسوء سمعته داخل القرية، موضحًا أنه لم يكن يتعامل معه على الإطلاق.

وأضاف أنه أثناء بحثه عن أطفاله بعد تغيبهم، فوجئ بالعثور عليهم داخل دار مهجورة، حيث وجد اثنين من أطفاله معلقين داخل إحدى الغرف، بينما وُجد الطفل الثالث معلقًا داخل غرفة أخرى، في مشهد وصفه بالمفجع.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه عرف القاتل فور رؤيته لما حدث، مؤكدًا أن المتهم سبق وهدده قبل فترة قائلًا إنه "هيحرق قلبه"، وهو ما تحقق بالفعل، مشيرًا إلى أن الضحايا هم اثنان من أبنائه وابن شقيقه، وأنه لم يشك لحظة واحدة في هوية الجاني بسبب الخلافات السابقة والتهديد المباشر الذي تلقاه منه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح أمس الأحد، عندما خرج ثلاثة أطفال من عائلة واحدة من قرية الراهب في تمام الساعة العاشرة صباحًا متجهين إلى الدرس، إلا أنهم تأخروا عن العودة، ما دفع الأهالي إلى البحث عنهم.

وبعد فحص كاميرات المراقبة وتتبع آخر تحركاتهم، عُثر عليهم داخل منزل مهجور مبني بالطوب اللبن، وقد فارقوا الحياة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم، وبالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من والد الأطفال.

وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما خيم الحزن على القرية عقب تشييع جثامين الضحايا وسط مشاركة واسعة من الأهالي.

اقرأ أيضًا..

خنقهم في منزل مهجور.. ضبط المتهم بقتل "أطفال المنوفية" الثلاثة (صور)

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية

"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)