القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشؤون القانونية، على خلفية واقعة تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية، أنها تمكنت من تحديد اللجنة التي تم من خلالها تداول الامتحان، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أشارت مديرية التعليم بالقليوبية إلى أنه جارٍ حاليًا مراجعة وتعديل إجابات امتحان اللغة الإنجليزية في ضوء الملاحظات التي تم رصدها، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات والتصحيح بجميع الإدارات التعليمية.

وأكدت المديرية في ختام بيانها عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات غش أو تسريب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على مصلحة الطلاب وسير العملية الامتحانية في إطار من الشفافية والانضباط.